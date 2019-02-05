وزير الأردني: الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى لعب بالنار

حذّر وزير الأوقاف الاردني عبد الناصر أبو البصل، من |استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على موظفي الأوقاف و​المسجد الأقصى​"، مستنكراً "اقتحامات المتطرفين والوزراء في ​حكومة​ الاحتلال لباحات المسجد".

وطالب بـ"وقف الاستفزازات التي تؤجج مشاعر المسلمين وتثير غضبهم في كافة أرجاء ​العالم​، وتذكرهم بواجبهم المقدس دفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك"، مستنكراً "اقتحامات المتطرفين والوزراء في حكومة الاحتلال"، معتبراً أن "تلك الإجراءات لعباً بالنار ودعوة مفتوحة للمسلمين في العالم بأن قبلتهم الأولى ومسجدهم الثاني وثالث الحرمين الشريفين في خطر حقيقي".