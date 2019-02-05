خليل التقى السفير الالماني وعرض معه التعاون المشترك بين البلدين

عرض وزير المالية ​علي حسن خليل​ مع سفير ​المانيا​ في ​لبنان​ جورج بينغيلين للتعاون المشترك بين البلدين لاسيما دعم المانيا لبناء مدارس جديدة في لبنان وتحسين التدريب التقني والمهني للشباب، وتحسين شبكات ​المياه​ و​الصرف الصحي​ في بعض مناطق ​جبل لبنان​.

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