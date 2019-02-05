مفرزة استقصاء الشمال أوقفت شخصين تحرشا جنسيا بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في تاريخ 1 شباط 2019، تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي مقطعي فيديو يتضمّنان قيام شخص ب​التحرش​ جنسيًّا بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وشخص آخر يقوم بتصويرهما".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت ​مفرزة استقصاء الشمال​ في وحدة الدرك الإقليمي من معرفة هوية المشتبه بهما وتوقيفهما، وهما: "ع. م." وهو لبناني من مواليد عام 1998، و"م. ح." وهو سوري من مواليد عام 1996".

ولفتت المديرية إلى أنّه "تبيّن أنّ هذه الحادثة حصلت منذ حوالي 9 أشهر، وأنّ الموقوفين أودعا ​القضاء​ المختص، بناءً على إشارته".