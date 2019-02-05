واكيم: مطالبة باسيل بعودة نظام الأسد للجامعة العربية مرفوضة شكلا ومضمونا

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​، إلى أنّ "رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ دأب مؤخّرًا على استخدام منصبه في ​وزارة الخارجية​، مختزلًا موقف الحكومة ال​لبنان​ية، ومطالبًا بعودة نظام الرئيس السوري ​بشار الأسد​ إلى كنف ​جامعة الدول العربية​".

ونوّه في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "حكومة لبنان تعتمد ​سياسة النأي بالنفس​، وبالتالي هذا الأمر مرفوض شكلًا ومضمونًا".