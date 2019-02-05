لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، إلى أنّ "رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل دأب مؤخّرًا على استخدام منصبه في وزارة الخارجية، مختزلًا موقف الحكومة اللبنانية، ومطالبًا بعودة نظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى كنف جامعة الدول العربية".
ونوّه في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "حكومة لبنان تعتمد سياسة النأي بالنفس، وبالتالي هذا الأمر مرفوض شكلًا ومضمونًا".
كانت هذه تفاصيل خبر واكيم: مطالبة باسيل بعودة نظام الأسد للجامعة العربية مرفوضة شكلا ومضمونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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