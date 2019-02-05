أبو الحسن: لن نساير أحدا وسنتحدث بإسم الناس وندافع عن حقوقهم

أكد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ أن "أننا مستمرّون ب​النقاش​ وندعو رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وفريقه أن يكون لديهم رحابة صدر لانّنا لن نُساير أحداً وسنتحدّث بإسم الناس وندافع عن حقوقهم".

ولفت أبو الحسن في حديث تلفزيوني له الى "اننا كنا نشير الى تعطيل خارجي أثناء ​تشكيل الحكومة​، ونحن لن نلتقي مع "​حزب الله​" على كل شيء وسنلتقي مع الحزب على أمور أخرى"، مشيراً الى أن "هناك بعض الامور في تشكيل الحكومة وعندما كان يتم التشاور بين رئيس الحكومة و​رئيس الجمهورية​ كان يحال الى وزير الخارجية ​جبران باسيل​"، موضحاً أنه "كان الموضوع يصل الى حدود نتيجة الانزعاج من ادارة الأمور في تشكيل الحكومة، وفكر رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنلاط للحظات وقال فلنطكن بالمعارضة، لكت الجميع عاد واستدرك الأمور وتم تجاوز هذه المسألة التفصيلية".

ومن جهة اخرى، أشار الى أنه "اليوم هناك وزير لشؤون النازحين حليف للنظام السوري، وقد تم وضع موضوع النازحين بين مطرقة النظام وسندان حلفائه"

وشدد على "اننا طالبنا بإقفال ملف المهجرين، ونأمل ان نصل جميعا ونتعاون لإقفال هذا الملف بشكل صحي وشكل سليم ونأمل طي صفحة الحرب الأليمة".

وأكد أبو الحسن "أننا لم نُناقَش بموضوع وزارة شؤون النازحين ونحن لا مشكلة لدينا مع أحد ونعتز بـأننا أرسينا المصالحة مع البطريرك مار نصر الله بطرس صفير".

وأشار الى "أننا عقدنا اجتماع في بكركي مع النائبين آلان عون وبيار بو عاصي وبحثنا في حل ملف كفرسلوان وجوار الحوز وكانت الاجواء ايجابية ".