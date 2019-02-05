جنبلاط: زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات رسالة سلام ومحبة أمل للعالم

ركّز رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، على أنّ "زيارة ​البابا فرنسيس​ إلى ​الإمارات​ العربية هي رسالة سلام ومحبة وتآخ للعالم العربي، وسط دوامة ​العنف​ والقمع والظلام، ورسالة أمل للعالم الّذي يدخل في المجهول بعد خروج ​الولايات المتحدة الأميركية​ من معاهدة الحد من الأسلحة النووية".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "هذه الدعوة واللقاء مع الشيخ الأزهر ​أحمد الطيب​ لفتة مقدّرة للإمارات".