مخزومي: لايقاف عملية مد اليد على حرش بيروت

بحثت اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​اللجان النيابية المشتركة​ برئاسة النائب ​فؤاد مخزومي​ بموضوع انشاء محمية لحرش ​بيروت​. ولفت مخزومي إلى ان "المهم هو ايقاف عملية مد اليد على ​حرش بيروت​"، مشيرا الى اننا "سنعقد جلسة مع محافظ بيروت لنرى ما لديه وما نستطيع ان نقوم به لمنع التعدي السياسي والتدخلات في هذا الاطار وسنقوم بدعم المجلس البلدي والمحافظ".

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