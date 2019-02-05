لجنة الإدارة والعدل تابعت موضوع فيضانات الرملة البيضاء

تابعت ​لجنة الادارة والعدل​ مناقشة موضوع ​فيضانات​ ​الرملة البيضاء​ بحضور وزير العدل البير سرحان . واشار النائب ​جورج عدوان​ الى ان "النواب طرحوا مسارا طويلا من الاسئلة حول ترخيص ​البناء​ والاملاك البحرية والتلزيمات".

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