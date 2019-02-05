انتقام وعلاقة آثمة.. ضبط المتهمين بتصوير عامل عاريا بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

علاقة غير شرعية جمعت نجارا وربة منزل يقطنان بمنطقة الهرم، لكن ثمة خلافات عصفت بتلك العلاقة إذ طلب العشيق وضع نهاية لعلاقتهما، ما أثار حفيظتها، وقررت الانتقام منه بشكل لم يتوقعه.

اتصلت السيدة بعشيقها السابق، وأخبرتها برغبتها الكاملة في إعادة الأمور لما كانت عليه مسبقا، وطالبته بالحضور إلى شقتها في غياب زوجها إذ أعدت له سهرة حمراء قبل أن يفاجئ لدى دخوله بنصب كمين بوجود شقيقها وزوجها وشقيقه، الذين أوسعوه ضربا.

لم يكتف الثلاثة بوصلة الضرب، جردوا النجار من ملابسه وصوروه عاريا في أوضاع مخلة، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، وتهديده بالفضيحة حال إبلاغه الشرطة.

وتقدم الضحية ببلاغ للعميد وائل هلال مأمور قسم الهرم، الذي وجه نائبه المقدم أحمد الشريف بتحرير المحاضر الازم، وعرضه على العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة.

توصلت تحريات رجال المباحث إلى صحة البلاغ، وتم تحديد هوية المتهمين، وتمكنت مأمورية قادها الرائد فريد معاد والنقيبان محمد سعودي ومصطفى لاشين معاونو مباحث الهرم من ضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة، وقدموا إيصالات الأمانة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.