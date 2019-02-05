بالخطوات.. أشهر 9 مشكلات وأعطال في واتساب وطريقة حلها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

يعد تطبيق واتساب أحد أكثر تطبيقات المراسلة انتشارًا حيث يستخدمه نحو 10٪ من سكان العالم. لكن عددا من المستخدمين يواجهون مشكلات متكررة، ونستعرض في هذا التقرير هذه المشكلات وحلولها بالتفصيل، وفقا لموقع androidpit.

1-لا يمكن تثبيت واتساب على الهاتف

لتنزيل أحدث إصدار من واتساب، يجب أن يكون لديك هاتف يعمل بنظام أندرويد إصدار 2.3.3 على الأقل. ويمكنك التحقق من نسخة الأندرويد في هاتفك من خلال الدخول على قائمة الإعدادات ثم اختر حول الهاتف.

إذا كنت تحاول تثبيت واتساب من موقع التطبيق على الويب، ستحتاج إلى تمكين تثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة في إعدادات الجهاز. انتقل إلى الإعدادات ثم التطبيقات وابحث عن المتصفح. ومن هناك اضغط على السماح بالتثبيت من مصادر غير معروفة. هذه المشكلة لن تعاني منها إذا قمت بتحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي.

2- لم أحصل على رمز التفعيل الخاص بي للواتساب

في هذه الحالة تكون عملية التثبيت قد تمت، إلا أن الرسالة التي تم إنشاؤها تلقائيًا باستخدام رمز التنشيط لم تصل الى رقم هاتفك، وبالتالي فإن التطبيق لم يعمل بعد. ماذا ستفعل في هذه الحالة؟

تأكد أولاً من إدخال رقمك بشكل صحيح. وتحقق مرة أخرى من اختيار البلد المناسب من القائمة. يجب أن يكون هو البلد الذي يوجد به رقم هاتفك.

إذا تأكدت من صحة كل هذه الأمور ولم تتلق الرمز، جرّب طلب التفعيل عن طريق مكالمة صوتية. بهذه الطريقة، ستحصل على الرمز الذي يقرأه لك الكمبيوتر عبر الهاتف.

3- لا يمكنني الاتصال بالواتساب، أو واتساب لا يعمل ، أو واتساب معطل

تكون مشكلات اتصال الواتساب ناجمة في أغلب الأحيان عن مشاكل الواي فاي أو شبكة الاتصال الخاصة بالانترنت. إذا لم تكن قادراً على إرسال أو تلقي الرسائل بالواتساب فإليك بعض الحلول:

– تأكد من أن هاتفك غير معطل أو مغلق.

– ثبّت أحدث إصدار من التطبيق من متجر بلاي

– تحقق من اتصالك بالإنترنت أو الواي فاي (في الإعدادات - اللاسلكي والشبكة).

– تأكد من أن تطبيق Task Killer لا يؤثر على واتساب.

– افرغ ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق (الإعدادات - التطبيقات - واتساب - مسح ذاكرة التخزين المؤقت).

– أخيرًا ، الحل الأكثر تطرفًا: إلغاء تثبيت التطبيق ثم إعادة تثبيته.

وفي بعض الأحيان، يواجه واتساب مشكلات في (السيرفر) الخاص به. إذا كنت تعتقد أن التطبيق لا يعمل بسبب مشاكل في الخدمة ، قم بزيارة حساب تويتر WhatsApp Status ، حيث يتم توفير كل المعلومات عن مشاكل الخدمة وتحديثات التطبيق أولاً بأول.

4- واتساب لا يتعرف على جهات الاتصال في الجهاز

هناك أسباب كثيرة لهذه المشكلة، وإليك بعض الخطوات للحل:

– تأكد من أن أرقام الاتصال لديك صحيحة.

– تأكد من أن الأرقام تستخدم حالياً واتساب.

– تأكد من حصولك على أحدث إصدار من واتساب.

– في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، تأكد من أن جميع جهات الاتصال الخاصة بك هي “مرئية” و / أو “قابلة للعرض”.

– في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، تأكد من تعيين جميع مجموعات جهات الاتصال (الأصدقاء، والعائلة، وزملاء العمل، إلخ) على “مرئية” و “قابلة للعرض”.

– إذا لم تنفع كل هذه الخطوات وتأكدت من سلامتها عليك إعادة تشغيل للجهاز.

5- لا يمكنني مشاهدة “آخر ظهور” في الواتساب

إذا لم تتمكن من رؤية ( آخر ظهور) في محادثة، فقد يكون ذلك لعدد من الأسباب. إذا قمت بتعطيل “آخر ظهور” في الإعدادات - الحساب - الخصوصية - Last Seen ، فلن تتمكن من رؤية أوقات آخر ظهور للناس الآخرين.

إذا كانت المشكلة متعلقة بأحد أو بعض جهات الاتصال، فقد يعني ذلك أنهم قد عطلوا خاصية آخر ظهور في إعدادات واتساب الخاصة بهم. فإذا استمروا في تلقي رسائلك والرد عليها دون أن ترى آخر ظهور لهم، فمن المؤكد أنهم فعلوا هذا بالتأكيد.

السبب الأخير هو أن جهة الاتصال تلك التي لا ترى آخر ظهور لها قد قامت بحظرك. إذا كانت رسائلك لا تحظى بأكثر من علامة رمادية واحدة، فهذا يؤكد حظرك. إذا لم تتمكن من رؤية التغييرات في الملف الشخصي لجهة الاتصال أيضًا، فمن المؤكد أنه تم حظرك.

6- خطأ “لا يمكن تشغيل الفيديو”

لمنع حدوث ذلك، هناك شيئان يمكنك تجربتهما. أولاً، تحقق من أن تطبيق صور جوجل محدث. افتح متجر جوجل بلاي ، ثم اضغط على زر القائمة في الجزء العلوي الأيمن ثم تطبيقاتي وألعابي ، وتحقق مما إذا كان تطبيق صور Google في أعلى الصفحة، بانتظار تحديث.

إذا لم يكن ذلك مفيدًا، فهناك حل آخر وهو الانتقال إلى الإعدادات - مدير التطبيقات - Google+ والضغط على إلغاء تثبيت التحديثات.

7- لا أستطيع تنزيل مقاطع الفيديو أو الصور على تطبيق واتساب

انتقل إلى الإعدادات - استخدام البيانات وافحص خاصية تمكين التنزيلات التلقائية للوسائط فقط عند استخدام الواي فاي، إذا كانت كذلك، ستحتاج إما إلى الاتصال بشبكة واي فاي أو تمكين التنزيلات التلقائية.

إذا وجدت أن كل الاعدادات سليمة ولم تؤد الى أي تغيير، أعد تشغيل الراوتر وأيضا هاتفك الذكي.

8- ماذا أفعل بحساب الواتساب إذا فقدت هاتفي أو سُرقت؟

أولاً ، عليك تأمين بطاقة SIM الخاصة بك عن طريق الاتصال بشركة الاتصالات الخاصة بك وإبلاغها بضياعها أوسرقتها. يجب أن تكون هذه دائمًا خطوتك الأولى. بمجرد الانتهاء من ذلك، لن يعود بالإمكان تنشيط WhatsApp بعد ذلك على هذا الجهاز. بمجرد حصولك على شريحة SIM جديدة (من المفترض أن يكون لها نفس الرقم)، يمكنك إعادة تنشيط واتساب على هاتفك الجديد.

وعليك أيضا إرسال رسالة إلى فريق دعم واتساب تطلب منهم إلغاء تنشيط حسابك. إرسال بريد إلكتروني مع عنوان”Lost / Stolen: الرجاء إلغاء حسابي” إلى [email protected]، وتضمين رقم هاتفك في نص البريد الإلكتروني. إذا لم تقم بذلك، فلا يزال من الممكن استخدام واتساب عبر الواي فاي على الجهاز القديم.

9- واتساب يلتهم باقة الإنترنت

هل يستهلك واتساب جميع بيانات هاتفك عبر الاستخدام اليومي؟ فيما يلي كيفية إبقاء الواتساب تحت السيطرة ومنعه من فعل ذلك.

افتح التطبيق، والمس “النقاط الثلاث” أعلى الجانب الأيسر، وحدد الإعدادات

اضغط على الخيار الرابع، استخدام البيانات والتخزين

حدد الخيار الثالث، عند استخدام بيانات الهاتف المحمول

قم بإلغاء تنشيط الخيارات الأربعة (الصور والصوت والفيديو والمجلدات) واضغط على موافق

مرر لأسفل إلى استخدام بيانات منخفض وتحقق من المربع الموجود على الجانب الأيمن

يؤدي ذلك إلى تعطيل التنزيل التلقائي لأي نوع من الملفات عند استخدام بيانات الهاتف. سيمنع هذا تنزيل هذه الملفات وسينتظر اتصالك بشبكة واي فاي من أجل القيام بذلك.