كجوك: جولة في أبوظبي ودبي للترويج للسندات المصرية الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر رمضان:

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنه سيقوم بجولة الأسبوع المقبل، في أبوظبي ودبي، بدولة الإمارات، للترويج للسندات الدولية التي تعتزم الوزارة طرحها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعد لجولة ترويجية في الصين، سيشارك فيها وزير المالية الدكتور محمد معيط، ضمن جولات تقوم بها الوزارة في الفترة الأخيرة من أجل جذب صناديق استثمار جديدة ومن أسواق متنوعة، للاكتتاب في السندات المصرية.

"الهدف الأساسي من الجولات هو جذب مستثمرين جدد للدخول في أدوات الدين الحكومية.. بدلا من الاعتماد على الأسواق التقليدية في أمريكا وأوروبا.. ثم في مرحلة لاحقة نطرح سندات بالعملات الآسيوية" بحسب ما قاله كجوك، في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي.

وأشار كجوك، إلى أن الوزارة تعمل على إطالة اجال الديون وتقليل الديون قصيرة الأجل، ضمن استراتيجية تضعها الوزارة لإدارة وخفض الدين العام.

وقالت وزارة المالية في بيان، اليوم، إن الوزارة استحدثت خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، أدوات تمويلية جديدة للمستثمرين بالسوق المحلية تتمثل في إصدار سندات صفرية الكوبون لأجال 1.5 -2 سنة، "وهو ما ساعد على مد توقيت خدمة الدين إلى الأعوام التالية".

وأشار البيان إلى أن "الوزارة قامت بجولة غير ترويجية ناجحة بأهم المراكز المالية بدول شرق آسيا امتدت من أكتوبر 2018 وحتى يناير الماضي شملت كل من الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورا واليابان، وجاري التجهيز لزيارة أخرى لدول الخليج في فبراير الحالي يليها زيارة ثالثة إلى كوريا مرة أخرى في نهاية فبراير 2018 بالإضافة إلى الصين وهونج كونج خلال مارس "2019.

وتهدف تلك الزيارات لإطلاع المستثمرين الآسيويين الذين يمتلكون ويديرون محافظ مالية ذات فوائض مالية كبيرة على أهم المستجدات الاقتصادية والتطورات الإيجابية التي يشهدها ويحققها الاقتصاد المصري ولجذب مزيد من استثماراتهم المالية للسوق المصرية، بحسب البيان.