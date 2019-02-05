كي بي سي تطلق إصداراً جديداً من تقنية التحليلات عالية الدقة من أجل...

هيوستن -الثلاثاء 5 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم "كي بي سي" (وهي شركة تابعة لشركة "يوكوجاوا") عن إطلاق تقنية تحليلات جديدة عالية الدقة، "في إم – إم بيه أو 6". ستمكّن هذه التقنية المهندسين والمشغلين المعنيين بالجدولة من دمج تنبؤات أكثر دقة في عملية صنع القرار، عبر أطر زمنية مختلفة عند التعامل مع قيود متعددة مرتبطة بالوقت، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة فوائد التحديث لأنظمة الطاقة الخاصة بهم.

وتجدر الإشارة إلى أن التغييرات في عقود أسعار الكهرباء (مثل التسعير في الوقت الفعلي، والتسعير المرتبط بوقت الاستخدام، والتسعير إلى الحد الأقصى في الحالات الحرجة، وتغير أسعار الغاز الطبيعي، وقدرة مصانع المعالجة على أن تصبح مزودة طاقة للشبكة مع إدارة مجموعة واسعة من مصادر الطاقة (الوقود الأحفوري، ومصادر الطاقة المتجددة وما إلى هنالك) في الوقت نفسه، تفرض جميعها تحديات غير مسبوقة على المهندسين المعنيين بالجدولة الذين يسعون إلى توزيع الطاقة بأكثر الطرق اقتصاداً من أجل تلبية الطلب.

ومن خلال هذا الإصدار، فإن الجدولة المثلى والمتكاملة وعروض التحديث في الوقت الفعلي الأولى في السوق من "كي بي سي" والمخصصة لأنظمة الطاقة تتمتع الآن بإمكانية الاندماج السلس مع منصات التحليلات وخدمات تحليلات البيانات الخارجية من أجل التنبؤ بشكل أفضل بالمتغيرات غير المنمذجة. وتؤدي التنبؤات المحسنة الناتجة عن هذه القدرات الجديدة إلى تمكين المستخدمين حالياً من اتخاذ إجراءات مثلى وأكثر قوة، مع تحقيق فوائد إضافية متوفرة في النظام.

وقال أندي هاول، الرئيس التنفيذي لشركة "كي بي سي"، في معرض تعليقه على الأمر: "ثمة شكوك ترافق القرارات الخاصة بالأعمال التجارية ويعود السبب في ذلك إلى الافتراضات المرتبطة بالوقت. وإننا متحمسون للغاية لإطلاق ’في إم – إم بيه أو‘ من أجل جعل الصناعات التحويلية تتمتع بقدر أكبر من الذكاء والآنية والمرونة. وبذلك، نساهم في تسريع قدرة العملاء على توفير الطاقة وتحقيق الاستدامة وتحقيق التميز التشغيلي".

هذا وتجمع "في إم – إم بيه أو" بين تحليلات البيانات، والمبادئ الأولى، والقيود متعددة الفترات ضمن عملية تحديث مختلطة ودقيقة معدّة خصيصاً لمواصلة ضمان اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن أصول توليد الطاقة التي يجب البدء بتشغيلها وإيقافها وأين يجب نشر الطاقة بأدنى كلفة اقتصادية. وأظهرت دراسات الحالة قدرة هذا الإصدار الجديد على زيادة فوائد التحديث بنسبة 5 في المائة.

وتتضمن تقنية "في إم – إم بيه أو" تحديثاً كبيراً للتكنولوجيا التي سبق وأثبتت فعاليتها والتي تعزز تقنية التحديث في الوقت الفعلي الرائدة في القطاع، وهي أداة تحديث الطاقة في الوقت الفعلي من "فيجوال ميسا" ("في إم – إي آر تي أو") من خلال إضافة طبقة مستوى أعلى لصنع القرارات حيث يتم تحديد المتغيرات المستعجلة على النحو الأمثل. وتستفيد "في إم – إم بيه أو" من الاتصال المعزز بين قدرات مصادر البيانات وطرق التنبؤ والهيكل النموذجي والقيود متعددة الفترات لإيجاد الحلول بسرعة. وتوسع هذه التقنية حافظة "يوكوجاوا" المتكاملة من حلول تحديث الطاقة.

إن تقنية "في إم – إم بيه أو" متوفرة اليوم. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بشركة "كي بي سي" مباشرة أو الاتصال بالفرع المحلي من شركة "يوكوجاوا".

لمحة عن "كي بي سي"

تتمحور شركة "كي بي سي"، التابعة والمملوكة بالكامل من قبل شركة "يوكوجاوا للهندسة الكهربائية والبرمجيات"، حول التميز في مجال الطاقة والكيمياء. إننا نمكن عملائنا من تحقيق التميز من خلال جهود موظفينا إلى جانب تقنيتنا وأفضل الممارسات. نوفر البرمجيات وخدمات الخبراء الرائدة بدعم من السحابة من أجل ضمان تحقيق عمليات التشغيل كامل إمكاناتها. ويحقق عملاؤنا الأداء التشغيلي الذي يتجاوز المعايير العادية، الآن وفي المستقبل. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على الرابط الإلكتروني التالي: www.kbc.global .

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