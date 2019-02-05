جرحى في هجوم على حاجز أمني في مصر

أعلن مسؤول أمني مصري إصابة أربعة عناصر شرطة بجروح، اليوم الثلاثاء، إثر هجوم مسلح استهدف حاجزاً أمنياً في الوادي الجديد (وسط)، في وقت تنفذ السلطات المصرية حملة واسعة ضد المجموعات الإرهابية خصوصاً في شمال سيناء والمنطقة الغربية.

وأضاف المسؤول أن قوات الأمن "ردت على هجوم مسلح" ما أدى إلى "تبادل إطلاق نار" قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار.

وتعرضت مصر خلال السنوات الأخيرة لهجمات نفذتها حركات متطرفة استهدفت قوات الجيش والشرطة وكذلك الأقباط، وأسفرت عن مقتل مئات عناصر الأمن.

ووقع هجوم اليوم عند حاجز أمني يسمى "بغداد" على الطريق المؤدي إلى الواحات الخارجة في محافظة الوادي الجديد المكونة بمعظمها من مناطق صحراوية.

ومنذ فبراير 2018، أطلقت السلطات حملة واسعة أُطلق عليها "سيناء 18" للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي المتواجد في شمال سيناء.