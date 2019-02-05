ارتفاع ضحايا حريق المبنى السكني غربي (باريس)

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أعلن المدعي العام في باريس "ريمي هيتز" ، ارتفاع عدد ضحايا حريق المبنى السكني جنوب غربي العاصمة الفرنسية إلى عشرة قتلى و37 مصابا ، بينهم 8 من رجال الإطفاء.
ونقلت قناة "آر تي إل" الفرنسية الإخبارية اليوم الثلاثاء عن المدعي العام قوله ، إن حصيلة القتلى ارتفعت عقب العثور على جثة
ومن جانبها، صرحت كولومب بروسل، نائبة رئيس بلدية باريس ، والمسئولة عن قضايا الأمن ، بأن البلدية تولت على الفور رعاية وإجلاء سكان المبنى السكني الذي اندلع به الحريق وتوفير أسرّة وأغطية ومواد
وكانت الشرطة الفرنسية قد اعتقلت في وقت سابق اليوم ، سيدة كانت قد أمضت فترة في مستشفى للأمراض النفسية، كانت قد تشاجرت مع أحد الجيران أضرمت النار في الطابق الثاني والسابع والثامن للمبنى الواقع في شارع "إرلنجر" ، وشوهدت هذه السيدة قبل اعتقالها تحاول إضرام النار في سيارة وصندوق قمامة - حيث كانت في حالة "سكر" على الأرجح - حسب الشرطة .
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