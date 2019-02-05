رئيس معهد العالم العربي بباريس: مصر من أهم شركائنا في الشرق الأوسط

وكالات:

أكد رئيس معهد العالم العربي بباريس جاك لانج، أن فرنسا و مصر تربطهما علاقات صداقة تاريخية و قوية و متنامية في مختلف المجالات وهو ما عكسته الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين لا سيما زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا في أكتوبر 2017 و زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر في يناير الماضي.

ووصف جاك لانج -في حواره مع موقع "لوموند أراب" الفرنسي تعقيبًا على التقارب بين البلدين و زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة للقاهرة حيث كان ضمن الوفد الرسمي المرافق له - مصر بأنها واحدة من أهم شركاء فرنسا في الشرق الأوسط لا سيما في المجال الأمني و مكافحة الإرهاب الذي ضرب البلدين في السنوات الأخيرة، مبرزًا سعي الجانبين لتعميق التعاون في قطاعات أخرى عديدة بينها الصحة.

و عن التعاون الاقتصادي، أبرز رئيس معهد العالم العربي بباريس و الوزير الأسبق بلوغ المبادلات التجارية بين البلدين نحو 2.5 مليار يورو في 2017، أي بزيادة

%22، مشددًّا على إصرار فرنسا على دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي و الاجتماعي"الطموح" الذي تجريه الحكومة المصرية.و على المستوى الثقافي، لفت جاك لانج إلى أن احتفال البلدين بذكرى مرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس في سياق العام الثقافي المصري الفرنسي 2019 إنما هو فرصة للتذكير بالروابط التاريخية والثقافية الغنية بين البلدين و بتطورها منذ نهاية القرن ال١٨، منوهًا إلى ما تمثله قناة السويس من رمزية في التعاون الوثيق بين البلدين وإلى المعرض الكبير عن القناة الذي نظم بباريس العام الماضي تحت عنوان "ملحمة قناة السويس منذ عصر الفراعنة حتى القرن الحادي و العشرين" و الذي سينتقل إلى قصر المنيل بالقاهرة في سبتمبر المقبل في إطار فعاليات العام الثقافي المشترك.و أكد جاك لانج على أن العام الثقافي سيشهد اهتماما بالحوار بينالشباب و تشجيع المواهب الشابة على الابتكار و كذلك التبادل الثقافي، مشيرًا إلى المساعي المشتركة لتعزيز تعلم اللغتين العربية والفرنسية وإلى المشروع الذي أطلقته السفارة الفرنسية بالقاهرة لدعم تدريس اللغة الفرنسية، مؤكدًا، من ناحية أخرى، على الدور النشط و المقدر الذي تلعبه مصر داخل المنظمة الدولية للفرنكوفونية.و ذكر بأن أول اتفاق تعاون ثقافي وفني وعلمي بين باريس و القاهرة يعود لعام 1968، و بأنه ازداد قوة عقب التوقيع على إعلان الصداقة و التعاون بالقاهرة في 14 ديسمبر عام 1975.وأشار إلى شهادة "سمة" التي استحدثها معهد العالم العربي وهي شهادة عالمية في إتقان اللغة العربية وأول شهادة معترف بها للغة العربية الحديثة في فرنسا وأوروبا ودوّل العالم العربي، موضحا أن تلك الشهادة ستسمح بإجراء تقييم دقيق و رسمي لمستوى إجادة اللغة العربية و ستدعم استخدامها في الأوساط المهنية بكل مكان في العالم.و عن الرمزية التي يحملها افتتاح كنيسة "ميلاد المسيح"، الأكبر في الشرق الأوسط، بالعاصمة الإدارية،اعتبر جاك لانج أن الأقباط في مصر يمثلون مكونًا قيمًا في المجتمع المصري و إرثا تاريخيًّا لا يقدر بثمن، مشيدًا بما يلمسه كل يوم من تمسك الأغلبية العظمى للمسلمين بالعيش المشترك بجانب مواطنيهم الأقباط.