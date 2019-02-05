كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي ينتظر ما تعتزم "ماي" القيام به بشأن بريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، مارغريت تشايناس، قبل أن تجري رئيسة الوزراء البريطانية محادثات في بروكسل يوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يسمع ما تعتزم تيريزا ماي القيام به بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "تشايناس"، في مؤتمرًا صحفيًا: "إن موقف الاتحاد الأوروبي واضح. نحن نتوقع، وننتظر مرة أخرى لسماع ما تقوله رئيسة الوزراء لنا".

ومن المقرر أن تلتقي "ماي"، رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، يوم الخميس، بعد أن أخبرها برلمانها بالعودة إلى بروكسل والمطالبة بالتغييرات في صفقة الخروج التي كانت قد تفاوضت عليها مع الكتلة.