تحطم طائرة في بحيرة بالنمسا (فيديو)

لحسن الحظ، لم تكن هناك إصابات؛ وتمكن الطيار من الخروج من قمرة القيادة بنفسه.

تحطمت طائرة ذات محرك خفيف أثناء الهبوط في النمسا خلال أداء عرض، والتقط أحد شهود العيان فيديو لهذا الهبوط السيئ، ونشر الفيديو في الانترنت.

ووقع الحادث يوم أمس الاثنين، الرابع من يناير، في بحيرة فولغانزي.

وأراد طيار "ستاوداشير إس 600"، التحليق فوق البحيرة على ارتفاع منخفض، لكنه سقط في الماء.

ووفقاً لموقع Salzburg24 ، تم نقل الطيار إلى المستشفى بإصابات طفيفة. بعد مرور بعض الوقت، خرج من المستشفى.

وبعد ساعتين من الحادث، تم اخراج الطائرة من الماء.