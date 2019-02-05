كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس فنزويلا يحذر إسبانيا من تكرار خطأ حرب العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدّ الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، أنّ الدول الأوروبية ومجموعة ليما ارتكبت خطأ من الناحية الدبلوماسية من خلال الاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو، بعد أوامر من الولايات المتحدة، وإعطاء إنذار نهائي للحكومة المنتخبة.

وخلال مقابلة مع شبكة "روسيا اليوم"، قال مادورو: "أوروبا اعترفت بشيء لا وجود له، لأنه فى فنزويلا هناك فقط الحكومة التي تتولى الرئاسة.

وعلى وجه الخصوص، أشار مادورو، إلى أن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، يرتكب خطأً بحجم جرم سابقه "خوسيه ماريا أثنار" في حرب العراق، والذي- على حد رأيه- "كانت يديه ملخطة بالدم إلى الأبد" بعد وضع نفسه تحت خدمة الولايات المتحدة، وقال إنه إذا وقع غزو أمريكي في فنزويلا، "فإن يدي سانشيز ستلطخ بالدم إلى الأبد".

وأضاف الرئيس الفنزويلى: "لا يهمني كيف سأذهب عبر التاريخ، ولن أكون خائناً، ولا ضعيفاً، مثل رجل أدار ظهره لالتزاماته التاريخية تجاه شعبه"، مؤكداً أن هدفه يمر بواجباته ويدين عدوان نظيره الأمريكي دونالد ترامب"، وقال"أسأل الله ألا يصل بلادنا الغزو الأمريكي".