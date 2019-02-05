كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: منظمة ترامب تطرد ما لا يقل عن 18 عاملًا غير موثق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طردت منظمة ترامب ما لا يقل عن 18 عاملاً غير موثق من خمسة ملاعب جولف في نيويورك ونيوجيرسي في الشهرين الماضيين.

وأكد إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومدير تنفيذي في منظمة ترامب، عملية الطرد لصحيفة واشنطن بوست.

وتشمل عمليات الفصل ثلاثة عمال من نادي ترامب الوطني للجولف في كولتس نيك بالقرب من مونتروز بولاية نيوجيرسي، وثلاثة آخرين في نادي ترامب الوطني للجولف في باين هيل بولاية نيو جيرسي. وتم طرد عامل آخر من نادي ترامب الوطني للجولف في وادي هودويل في مفرق هوبويل، نيويورك.

كانت عمليات الطرد نتيجة لمراجعة أجرتها منظمة ترامب بعد أن نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في ديسمبر، عن مهاجرين غير شرعيين يعملون كمدبرات منازل في ممتلكاتها في بدمينستر بولاية نيو جيرسي.

ويأتي التقرير في أعقاب قصة من صحيفة "التايمز"، الأسبوع الماضي، تقول إن العشرات من المهاجرين غير الشرعيين قد تم طردهم من وظائفهم في عقارات ترامب في الأشهر الأخيرة.

ووفق صحيفة "ذا هل"، تشير التقارير إلى أن ممارسة منظمة ترامب لتوظيف العمال غير المسجلين قد تكون أكثر انتشارًا من التقارير السابقة، حتى مع استمرار ترامب في جعل الهجرة غير الشرعية حجر الزاوية في رئاسته.

وقال إريك ترامب، في بيان صدر الشهر الماضي: " نحن نبذل جهدًا واسع النطاق لتحديد أي موظف قدم وثائق مزيفة و مزورة للحصول على عمل بشكل غير قانوني، وعند ضبط ذلك سيتم إقصاء أي فرد".

وكان قد أخبر الموظفون السابقون صحيفة "ذا بوست"، أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في ممتلكات ترامب من المحتمل أن يكون أعلى مما يتضح من عمليات الطرد، لأن العديد من العمال يعملون على أساس موسمي."