“أشبال” الأطلس يستعدون لـ”كان” 2019 بدوري دولي في تركيا

أكد المغرب مشاركته في دري دولي ودي لمنتخبات أقل من 17 سنة، سيقام الشهر المقبل في مدينة أنتاليا التركية، ويعرف مشاركة عدد من المنتخبات العالمية في هذه الفئة السنية، تحضير للمنافسات القارية والعاليمة القادمة.

ويسعى المنتخب المغربي، بقيادة الإطار الوطني جمال السلامي، من خلال المشاركة في هذه البطولة، التي ستنطلق في الرابع من شهر مارس المقبل، إلى وضع آخر اللمسات على توليفة “الأشبال”، قبل خوض نهائيات كأس إفريقيا للأمم والتي ستقام شهر أبريل القادم في تنزانيا.

وأعلنت اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة، مشاركة كل من المغرب، أستراليا، تنزانيا، غينيا، الكاميرون، أوغندا، مونتينيغرو، السنيغال، أنغولا، بيلاروسيا، ونيجيريا، بالإضافة إلى البلد المنظم تركيا.