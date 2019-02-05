الرشوة تقود شرطيا إلى التحقيق.. طلب مبلغا ماليا من شخص موضوع بحث قضائي

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الاثنين، مع مقدم شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الشرطي المذكور يشتبه في كونه طلب مبلغا ماليا على سبيل الرشوة من شخص له علاقة بمشتبه به يخضع لبحث قضائي، بدعوى الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن توقيف الشرطي في حالة تلبس بتسلم المبلغ المالي موضوع طلب الرشوة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع الشرطي المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وخلص البلاغ الى انه من المقرر أن تتخذ المديرية العامة للأمن الوطني الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المعني بالأمر، وذلك بعد انتهاء مجريات البحث القضائي وترتيب المسؤوليات بشكل دقيق.