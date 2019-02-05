مصرع شاب في حادث عمل قرب البحر الميت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب يبلغ من العمر 30 عاما، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث عمل بالقرب من البحر الميت، جنوبي البلاد. وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن تعرض العامل للدهس تحت عجلات شاحنة. ولم تتضح هوية العامل بعد. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى. تجدر الإشارة إلى أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل. ويذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.

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