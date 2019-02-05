أفغانستان: مقتل 26 أمنيا في هجوم لطالبان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر هجوم شنته حركة طالبان، فجر اليوم الثلاثاء، عن مقتل 26 فردا من قوات الأمن الأفغانية في قاعدة عسكرية شمالي أفغانستان.
وأكد مسؤول أفغاني أن عناصر طالبان هاجموا قاعدة عسكرية في ولاية قندوز، أسفر عن مقتل 26 فراد من عناصر الأمن، وإصابة 12 جنديا.
وقال رئيس المجلس البلدي، محمد يوسف أيوبي، إن هناك 23 جنديا، على الأقل، وثلاثة من أفراد قوة الشرطة المحلية بين القتلى في الهجوم الذي شن صباح الثلاثاء.
وأضاف أيوبي أن 12 جنديا أصيبوا أيضا، كما أن هجوم طالبان على القاعدة الواقعة في ضواحي مدينة قندوز، عاصمة الولاية، استمر لأكثر من ساعتين.
وتابع أنه تم ردع المهاجمين بعد وصول تعزيزات للقاعدة المحاصرة.
من جهته أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، المسؤولية عن هجوم قندوز. وقال إن عناصر الحركة اجتاحوا ثلاث نقاط تفتيش للشرطة فيما كان الهجوم جاريا.
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