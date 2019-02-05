الحكومة التايلاندية تعلن مساندتها لمحكمة الجنايات بشأن العريبي المعتقل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفضت الحكومة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، مطالبة نظيرتها الأسترالية بالإفراج عن لاعب كرة القدم البحريني، حكيم العريبي، وعدم تسليمه لسلطات بلاده خشية من تعرضه للأذى.

وقالت الحكومة التايلاندية إنها لن تمارس ضغوطا على المحكمة الجنائية للإفراج عن العريبي، بعد أيام من قبول الأخيرة النظر في ترحيل العريبي، بناء على طلب أرسلته المنامة إلى السلطات التايلاندية في 18 كانون الثاني/ يناير الماضي، وفق إعلام محلي.

واعتقلت السلطات التايلاندية العريبي (25 عاما) في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بموجب إشعار من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، لدى وصوله تايلاند برفقة زوجته لقضاء شهر العسل، بهدف ترحيله إلى البحرين، رغم أنه أصبح لاجئا سياسيا في أستراليا.

وفي 2014، أصدرت محكمة بحرينية حكما غيابيا بسجن "العريبي" 10 سنوات، بتهمة "تخريب قسم شرطة"، وهي التهمة التي ينفيها العريبي.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، عن وزير السياحة والرياضة، ويراساك كوسورات، قوله إن الحكومة "لن تمارس أي ضغط على المحكمة الجنائية في اتخاذ قرارها بشأن مصير اللاجئ المحتجز (العريبي) في العاصمة بانكوك".

وأضاف كوسورات، باجتماع حكومي: "المحكمة الجنائية تتعامل مع القضية وفقا للمبدأ الدولي، والحكومة ستحترم حكم المحكمة ولن تضغط عليها".

من جهته، أوضح وزير الخارجية التايلاندي، دون برامودويناي، أنه يتعين على "أستراليا والبحرين مناقشة قضية العريبي بشكل ثنائي"، وفق المصدر ذاته.

وقال العريبي أمس الإثنين، لدى وصوله المحكمة وهو مكبل اليدين لحضور جلسة استماع: "من فضلكم، لا ترسلوني إلى البحرين"، خشية التعرض لأعمال تعذيب.

وفي 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، قالت الداخلية البحرينية إنها تجري حاليا "إجراءات قانونية" لاسترداد العريبي، المحتجز في تايلاند.

وطلب اللاعب اللجوء في أستراليا، عقب إعلانه التعرض للتعذيب في سجون البحرين عند احتجازه عام 2012، في إطار حملة قمعية شنتها السلطات ضد المواطنين في أعقاب الاحتجاجات الشعبية عام 2011.

والعام الماضي، اعترفت أستراليا بالعريبي لاجئ سياسي، وهو اللاعب السابق في المنتخب الوطني البحريني، والذي طالما انتقد الأسرة الحاكمة في بلاده.