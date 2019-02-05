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القدس - بواسطة محمد عز العرب -
منــذ بدايــة الثــورة الفلســطينية، انتظــم في صفوفهــا عــدد كبير مــن المثقفين والأكاديميين أسوة ببقية قطاعات الشعب الفلسطيني. وقد أسهم هؤلاء في إبداع ونقل الرواية الفلسطينية أينما وُجدوا.
يأتي معرض "اغتيال... عن الشهداء من مثقفي الثورة" ليصوّر بورتريهات لخمس عشرة شخصية من أبرز المثقفين والأكاديميين الذين اغتالتهم إسرائيل وعملاؤها.
تمثل هذه الشخصيات نجاحات في عرض الرواية الفلسطينية، من خلال العمل الدبلوماسي والسياسي والإبداعي في حقول الثقافة والمعرفة المختلفة، وأدوارًا في تمهيد الطريق ومد الجسور للعلاقات الفلسطينية مع شعوب العالم، لا سيما خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
هذا المعرض عبارة عن خمسة عشر بورتريه رسمها فنانون فلسطينيون خصيصًا لمتحف ياسر عرفات.
تنشر فُسْحَة ثقافية فلسطينية بعضًا من أعمال هذا المعرض.
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