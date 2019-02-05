أردوغان: فنزويلا ليست ولاية ليطلب من رئيسها الرحيل

الخليج 365/ بغداداعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الدول الغربية باعترافها بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد، إنما تنتهك المبادئ الديمقراطية والقانون الدولي.

وقال أردوغان: "كيف من الممكن الاعتراف بشخص كرئيس للبلاد، ولم يشارك حتى في الانتخابات الرئاسية؟ ماذا عن الديمقراطية؟ أين المبادئ التي تحترمونها؟ هذا النهج غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف: "فنزويلا ليست ولاية ليطلب من رئيسها مغادرة منصبه".



وأعلنت الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق الاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مؤقتا للبلاد.