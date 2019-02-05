أديس أبابا تنهي استعداداتها لاستضافة القمة الأفريقية الـ32

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنهت أديس أبابا استعداداتها لاستضافة القمة الأفريقية التي تنطلق أعمالها التحضيرية، بعد غد الخميس وتستمر ليومين، تمهيدًا لقمة رؤساء وقادة القارة، والتي تستضيفها العاصمة الإثيوبية، يومي الأحد والإثنين المقبلين.

وتتسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، من بول كاجامي رئيس رواند، في 10 فبراير/شباط خلال أعمال القمة الأفريقية المقبلة بمقر الاتحاد في أديس أبابا.



وتُعقد القمة الأفريقية الـ32، تحت شعار "اللاجئون والعائدون والمشردون داخليا.. نحو حلول دائمة للتشرد القسري في إفريقيا".

وأنهت السلطات استعداداتها لاستضافة القمة الأفريقية؛ حيث أكدت شرطة العاصمة الإثيوبية أنها اتخذت كافة تدابيرها الأمنية لتوفير أجواء مناسبة لإنجاحها، موضحة أن "جميع الترتيبات اللازمة اكتملت".

وقال نائب مفوض شرطة أديس أبابا، زلالم منجيستي، إنه تم تشكيل قيادة مكونة من جهاز الأمن والمخابرات والشرطة الفيدرالية وشرطة أديس أبابا بالتنسيق مع الخارجية الإثيوبية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، من أجل ضمان توفير الأجواء المناسبة لإنجاح أعمال القمة.

وطالب المفوض سكان العاصمة بضرورة التعاون مع رجال الأمن في الإبلاغ عن أي "أنشطة غريبة"، كما حث المواطنين على الترحيب بالضيوف المشاركين في القمة.

وبدأت وفود الدول الأفريقية المشاركة في القمة بالوصول إلى أديس أبابا، كما تزيت العاصمة الإثيوبية لاستقبال ضيوفها من كافة دول القارة، وسط توقعات بعقد عدة اجتماعات تشاورية قبل انطلاقها.