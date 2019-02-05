وزير النفط الإيراني: العراق مدين بملياري دولار عن صادرات غاز وكهرباء

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وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قال بيجن زنغنه وزير النفط الإيراني اليوم الثلاثاء إن العراق مدين لطهران بملياري دولار قيمة صادرات غاز وكهرباء وفقا لما ذكرته وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء. وأضاف زنغنه أنه منذ أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني، أوقف العراق اتفاقا مع طهران لمبادلة الخام المنتج في حقل كركوك شمال البلاد مقابل نفط إيراني.

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