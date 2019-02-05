"الخليج": الإمارات تحولت إلى مركز للحوار بين الديانات

قالت صحيفة خليجية، آنه بعناوين تحمل مفردات المحبة والتسامح والتعايش، استقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في زيارة تاريخية تكمل اللوحة التي رسمت في دار زايد، باعتبارها أرض الحوار والتسامح حيث اكتست الزيارة أهمية استثنائية.

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - " نظراً للمكانة التي يحظى بها الضيف الكبير، الذي اختار أرض الإمارات لتكون مكاناً لعقد مؤتمر الأخوة الإنسانية، الذي يتكئ على جناحين هما: قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الذي يشارك البابا الزيارة.

واشارت الى ان دار زايد بدت يوم أمس، أرضاً مضيافة تشع سعادة، وهي تحتضن على أرضها ممثلي الديانتين الإسلامية والمسيحية، في خطوة تعكس سعي الإمارات لترسيخ قيم الحوار والتسامح والتعايش الإنساني، وتبنّي أهم المبادرات التي تُعنى بتحقيق السلام والاستقرار والتنمية للشعوب والمجتمعات حيث برهنت دولة الإمارات على دورها الرائد باعتبارها أرض التعايش والتسامح، وكرست مكانتها مركزاً مهماً في الحوار بين الديانات والثقافات والحضارات، على أسس ترتكز على مبادئ الاحترام المتبادل، وقبول الآخر وإشاعة روح السلام".

وتابعت "وهو ما جسدته الدولة من خلال القرارات التي أصدرتها في هذا المجال، واعتماد العام 2019 عام التسامح، فضلاً عن إنشاء وزارة للتسامح"

وخلصت الى ان اختيار العاصمة أبوظبي مكاناً لانعقاد مؤتمر الأخوة الإنسانية، دليل إضافي على أن الدولة تحولت إلى مركز للحوار بين الديانات، ومشاركة البابا وشيخ الأزهر الشريف في الحوار، تمنح المؤتمر أهمية استثنائية؛ نظراً لما يشكّلانه من ثقل على المستويين الديني والسياسي، لمواجهة خطاب الكراهية الذي تبنّته عدد من التيارات المتطرفة بمختلف أشكالها وانتماءاتها.

وأمس أعربت الصحيفة ذاتها عن أملها في أن تؤسس زيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لمرحلة جديدة كلها خير وبركة.

وأوضحت صحيفة "الخليج" الصادرة الاثنين - تابعها "الخليج 365" - "فدولة الإمارات التي تستضيفه مع نخبة من رجال الدين المسلمين والمسيحيين، وينعقد على أرضها مؤتمر الأخوة الإنسانية، تضع الإنسان هدفاً ومبتغى، وترى في العمل الإنساني محوراً لعملها، وتجهد من أجل ترسيخ مبادئ التسامح والحوار والاعتراف بالآخر كي يتحول إلى صيرورة بشرية، وبالتالي لا بد أنها سوف تهيئ كل مستلزمات النجاح كي تخرج زيارة البابا والمؤتمر بكل الخير للمنطقة والعالم.

وأشارت إلى أنه من هذا المنطلق جاءت تأكيدات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، أن لقاء القطبين الدينيين الكبيرين في أبوظبي يعكس رسالة تعايش وسلام بين شعوب العالم لبناء مستقبل قائم على الاحترام المتبادل والتعاون لضمان مستقبل مشرق للأجيال المقبلة..

وتتابع الصحيفة "واعتبر أن المبادئ السامية التي تأسست عليها الإمارات والقوانين والأنظمة التي تم إصدارها والروح الإيجابية التي تسود الدولة عوامل رئيسية أسهمت في جعل الإمارات نقطة جذب للعيش والعمل لأكثر من 200 جنسية من مختلف أرجاء العالم.

وأضافت هذه هي الإمارات إذاً، ولهذا قصد البابا زيارتها، تعزيزاً للحوار بين الأديان، وتأكيداً لإنسانية الإنسان وحقه في الحياة والحرية والتفكير والإيمان والمعتقد.. لا غل ولا حقد ولا كراهية، ولا تطرف ولا تكفير ولا إرهاب..هذه الأوصاف لا مكان لها في دولة الإمارات، بل هي الهدف الذي تعمل الإمارات ليل نهار لمقاومته ووأده والقضاء عليه بالتعاون مع كل الخيرين في العالم، وعلى رأسهم بالطبع بابا الفاتيكان الذي حل أمس ضيفاً كريماً على أرضها.

وقالت الصحيفة في ختام افتتاحيتها .. إنه وإذ تفتح دولة الإمارات ذراعيها وقلبها ترحيباً بالبابا وبكل ضيوفها، فإنها ترى بوجودهم كل الخير والبركة، وتأمل أن تكون نتائج الزيارة بادرة طيبة على طريق الأمن والسلام العالميين في هذه الأجواء العالمية المعقدة والمتوترة التي تهدد بني البشر نتيجة أفكار جهنمية شريرة تسعى للهيمنة والاستئثار والتسلط على بني البشر.