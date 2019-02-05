اعتقال نحو ألف شخص خلال التظاهرات

تسبب موقف مثير في ضجة كبيرة بحفل زفاف برتغالي بعدما صدم العريس عروسه أمام الجميع واعترف بحبه لفتاه أخرى .
ووفقاً لموقع برتغالي فقد قام “جيفرسون” بإيقاف الأغاني صارخاً بحبه لفتاة غير عروسه وصوب بإصبعه نحو طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات ، مؤكداُ أنه عاهد والدتها العروس جيفانكا بأنه سيرعاها ويهتم بها ، وسط دهشة المدعوين وإعجابهم .أما العروس فقد انتابها الشعور بالصدمة حتى استفاقت على كلماته التاليه التي أكد بها على إخلاصه لعهدهما في رعاية ابنتها .
وقال متوجهاً إليها : “لو أردت أن أطلب أي أمر من الله لطلبت أن تكوني ابنتي. سأكون الأب الأكثر فخراً بأن لديه ابنة جميلة وذكية ومثقفة مثلك ” .
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