شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "خارجية البرلمان" يعلن إعداد مشروع قانون صندوق رعاية المصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، عن إعداد اللجنة مشروع قانون بصندوق رعاية للمصريين فى الخارج، بهدف تقديم الدعم اللوجيتسى والفنى لهم، مضيفاً: "سيدعم المصريين فى الخارج مادياً بشكل غير مباشر فى بعض الأحيان".

وأضاف "درويش" فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الصندوق سيقدم الدعم القانونى فى الحالات التى تحتاج لاستشارات، تحديدا فيما يخص عقود العمل، وكذلك ملف نقل الجثامين، لافتاً إلى أن هناك أفكار عديدة للتمويل على طاولة اللجنة.

وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إلى أن هناك تعاونا كاملا مع الحكومة فى هذا الأمر، وأن الأمر عُرض على البرلمان المصرى عام 1990، وأن اللجنة تعمل على الخروج بمشروع قانون متوافقاً مع آراء الجميع.