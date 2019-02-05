شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تناقش طلبات إحاطة حول تلوث وانقطاع المياه بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم من النائبة إلهام المنشاوى، بشأن ما حدث فى الإسكندرية من انقطاع للمياه على معظم المناطق بدون سابق إنذار أو تحذير من الانقطاع وتكرار ما حدث بالعام الماضى، فى نفس التوقيت، والإجابات من المسئولين هى نفس الإجابات السابقة والمتعلقة بالسدة الشتوية، وانخفاض معدلات المياه بالترعة، وكأن كل ذلك يحدث فجأة وبدون سابق إنذار، وفقا لطلب الإحاطة.

وقال النائب يسرى الأسيوطى، عضو مجلس النواب: "إزاى المياه تقطع.. ولما تكون موجودة تكون ملوثة"، مشيرا إلى أن المواطن المصرى بهذه الطريقة مهدور حقه فى المياه، لأنها مشكلة فى كل المحافظات ومن ثم لابد أن تكون الحكومة واعية لذلك"، متسائلا عن إدارة الأزمات بالإسكندرية تجاه هذه الإشكالية المتعلقة بالانقطاعات.

من جانبه قال رئيس اللجنة، إنه سيتم إرجاء استكمال المناقشة لهذا الطلب لجلسة قادمة، من أجل حضور تمثيل أكبر من جانب الحكومة وممثليها فى وزارة الإسكان والرى من أجل اتخاذ قرار حاسم بشأن هذه الإِشكالية، والتى فى حاجة لاتخاذ قرار حاسم من وزارة الرى بشأن المياه والإسكان ومحطات الصرف.

فى سياق آخر، ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبة إلهام المنشاوى أيضا بشأن إعادة الشيء لأصله فى رصف الشوارع بعد الحفر فى بعض المرافق والغاز والمياه وغيرها، مما يؤثر على جودة الشوارع ويسبب صعوبة المشى فى هذه الشوارع المكسرة، وقالت: "وأيضا يزداد الأمر سوء فى الشتاء ونحن فى موسم الشتاء، فأصبح الأمر كارثي"، فيما عقب ممثلى المرافق بأنه تم تسديد الأموال المطلوبة للمحافظة بشأن إعادة الشيء لًأصله، ومن ثم الأمر متعلق بالمحليات، فيما تم إرجاء الطلب أيضا لحضور ممثلى المحافظة.