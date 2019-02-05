شاهد.. رد فعل بابا الفاتيكان عند اقتحام طفلة لموكبه بمدينة زايد الرياضية

رحيم يسري

فاجأت فتاة صغيرة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، صباح اليوم الثلاثاء، خلال جولته في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وتجاوزت الفتاة الحشود الحاضرة نحو موكب البابا، وتوجهت مباشرة إلى السيارة التي تقلّ البابا فرنسيس قبل أن يترأس القداس في استاد مدينة زايد الرياضية.

وسُمح للفتاة الصغيرة بالاقتراب من البابا، حيث صافحها وقبّلها في لفتة انسانية رائعة قبل أن تعود إلى مكانها ويُكمل جولته.

ودخل البابا على متن سيارة مكشوفة مدينة زايد حيث احتشد أكثر من 135 ألف شخص لحضور القداس، إلا أن قائد المركبة توقف بأمر من البابا، وسط صرخات تأثر...