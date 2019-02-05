استقبلت رئيسة كتلة "المستقبل" النائب بهية الحريري في مجدليون وفدا من قاطني المبنيين المتصدعين في العقارين 1236 و1237 في منطقة تلة مار الياس— حارة صيدا الذين عرضوا لها أوضاعهم وطلبوا دعمها من اجل ايجاد الحلول المناسبة لمشكلتهم.
وابلغت الحريري الوفد انها ستنقل قضيتهم الى رئيس الحكومة سعد الحريري من اجل معالجتها ضمن ملف متكامل مع الجهات الرسمية المعنية.
وكانت الحريري اوفدت المهندسين مازن صباغ وعلي الحاج الى موقع احد المبنيين المتصدعين الذي كان صدر قرار عن محافظ الجنوب باخلائه حيث قاما بالكشف عليه، على ان يتم لاحقا الكشف على المبنى الآخر ورفع تقرير هندسي بوضعهما ليبنى على الشيء مقتضاه.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري تابعت مشكلة المبنيين المتصدعين في حارة صيدا مع وفد من قاطنيهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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