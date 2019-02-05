العثور على قنبلتين يدويتين داخل مغارة في بسابا الشوفية

عُثر في إحدى المغاور في بلدة ​بسابا​ في قضاء ​الشوف​، على قنبلتين يدويتين متروكتين داخل المغارة، وقد تمّ إبلاغ ​القوى الأمنية​، في انتظار حضور خبير عسكري للكشف عليهما. ورُجّح أن تكونا من مخلّفات ​الحرب اللبنانية​.

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