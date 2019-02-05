ابو سليمان تسلم وزارة العمل: ندخل الحكومة بكل ايجابية

تمت عملية التسليم والتسلم في ​وزارة العمل​ بين الوزير السابق ​محمد كبارة​ والوزير ​كميل أبو سليمان​ بحضور مدير عام الوزارة جورج ايدا ومدير عام ​الضمان الاجتماعي​ ​محمد كركي​ والمدير العام المؤسسة الوطنية للاستخدام جان ابي فاضل ورئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي غازي يحيا وعدد من مستشارين للوزيرين ورؤساء المصالح والوحدات في الوزارة.

وأعرب أبو سليمان عن شكره اكبارة على ما قدّمه لهذه الوزارة، مشيراً الى أنه "مثال يقتدى به من حيث صلابة الارادة اذ لم تردعه الازمة الصحية التي تعرّض لها عن الاستمرار بالقيام بمهامه. إن الحكم هو استمراريةٌ وتصويبٌ بمجهود يومي تراكمي".

وشدد على أن "يدنا ممدودة الى الجميع لنخرج معا لبنان من مستنقع وحول الزبائينية و​الفساد​ وننتشله من الازمة الاقتصادية في ظل حجم ​الدين العام​ المرتفع والنمو شبه المعدوم. إن غرق القارب سنغرق جميعا"، لافتاً الى "اننا ندخل ​الحكومة​ بكل ايجابية، ولكن لن نغضّ الطرف عن اي شائبة، فنحن مؤتمنون على حقوق اللبنانيين ومستقبلهم".

ومن جهته أكد كبارة ان "هناك مشاريع كثيرة تحققت في الوزارة وهناك مشاريع اخرى كنا نعمل على تحقيقها وقد حاولنا ان تكون وزارة العمل مظلّة حماية لكل اللبنانيين في مختلف القطاعات من العمل الى ​الصحة​ وجعلناها وزارة لكل الناس ومن المؤكد ان معالي الوزير سيكمل هذا الطريق في ان تثبت وزارة العمل فعاليتها بما لها من صلاحيات وسلطة وادوار اصبحت من اهم الوزارات التي تعنى في شؤون الناس في كل القطاعات".