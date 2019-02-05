جلسة في AUL مع 4 جامعات روسية للبحث العلمي وتبادل الخبرات

عقدت في جامعة الاداب والعلوم والتكنولوجيا "AUL"، جلسة مباحثات لممثلي أربع جامعات من دولة روسيا الاتحادية ومدير المركز الثقافي الروسي الدكتور فاديم زايتشيكوف، مع رئيس الـ-"AUL" الدكتور عدنان حمزة، في حضور منسق اتحاد رؤساء الجامعات العربية الروسية عميد كلية الهندسة في ال-"AUL" الدكتور علي حميه وعمداء الكليات ومديري الفروع واعضاء الهيئة الاكاديمية في الجامعة.
وفي بيان لها، أوضحت جامعة "AUL" ان "الجلسة تأتي في اطار التعاون بين الجامعة والجامعات الروسية تشجيعا للبحث العلمي والتعليم العالي وتبادل الخبرات الاكاديمية والطلاب، وتضمنت تقديم العروض للتعريف بالجامعات المشارك، وقدم عرض لل-"AUL" حول الجامعة منذ تاريخ تأسيسها حتى الوقت الراهن".
وعرض ممثل عن وزارة التربية والعلوم في مدينة نيجني نوفغورود فيلما مصورا عن المدينة يبرز تاريخها وما تشتهر به من صناعات، وهي اضخم المراكز الصناعية في روسيا، وتمنى "إقامة مشاريع مع لبنان في المستقبل".
وعرف ممثل جامعة تومسك عن تاريخ الجامعة وابرز اختصاصاتها والمراكز البحثية فيها، لافتا الى أنها "تشتهر بافضل الخبراء في مجال تغير المناخ والجيولوجيا"، أبدى إعجابه بـ"التصميم الهندسي لجامعة ال-"AUL".
ثم قام كل من ممثلي جامعتي "Technical University" و "Lobachevsky University" بتقديم عروضهما عن الجامعتين تبرز تاريخهما وانجازاتهما مع شرح تفصيلي عن البرامج التعليمية المتوفرة لديهما.
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