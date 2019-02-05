لجنة الأشغال تابعت درس اقتراح القانون الرامي لتعديل قانون البناء

تابعت ​لجنة الاشغال العامة​ درس ومناقشة اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون ​البناء​ واقرت المادة الاولى منه على ان تتابع درس باقي المواد في جلسة يوم الثلاثاء.

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