أعلنت السفارة الإيطالية في بيروت عن زيارة رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إلى لبنان يوم الخميس في 7 شباط الحالي.
ومن المرتقب أن يلتقي كونتي رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس الوزراء سعد الحريري، وأن يتفقد الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار القوات الدولية في جنوب لبنان.
وبعد اللقاء في السراي الكبير، يعقد رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ونظيره اللبناني مؤتمرا صحافيا مشتركا.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الإيطالية: كونتي سيزور لبنان في 7 شباط الحالي وسيلتقي عون وبري والحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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