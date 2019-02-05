التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، سفير الهند في لبنان سانجيف ارورا في زيارة وداعية.
من ثمّ، استقبل سفير الأردن في لبنان نبيل مصاروه في زيارة وداعية، وكانت مناسبة لعرض العلاقات الثنائية والأوضاع الراهنة.
كما التقى بري سفير قطر في لبنان محمد حسن جابر الجابر، وعرض معه للتطورات الراهنة.
كانت هذه تفاصيل خبر بري عرض مع سفير قطر للتطورات الراهنة والتقى سفيري الهند والأردن بزيارتين وداعيتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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