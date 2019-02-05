ماهر حمود زار الامين العام لمجمع التقريب بين المذاهب واستقبل امام مسجد الزهراء في حمص

قام رئيس ​الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة​ سماحة ​الشيخ ماهر حمود​ بزيارة الامين العام لمجمع التقريب بين المذاهب الشيخ محسن الاراكي، حيث عقد لقاء خاصا، وانضم الى اللقاء السفير الايراني في ​لبنان​ محمد جلال فيروزنيا، الشيخ سعيد النعماني ووفد من لجنة الثقافة في البرلماني الايراني، حيث تم البحث عن النشاطات التي يمكن القيام بها لترسيخ فكرة التقريب بين المذاهب ومواجهة ثقافة التطبيع.

كما استقبل امام مسجد الزهراء في حمص الشيخ عبد المجيد عباس ورئيس الحملة العالمية للعودة الى ​فلسطين​ الشيخ يوسف عباس والشيخ محمد اديب ياسرجي من علماء حلب، وتم الحديث عن الاوضاع في ​سوريا​ بعد هزيمة المشروع التكفيري في اكثر المناطق السورية.