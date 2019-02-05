قام رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة سماحة الشيخ ماهر حمود بزيارة الامين العام لمجمع التقريب بين المذاهب الشيخ محسن الاراكي، حيث عقد لقاء خاصا، وانضم الى اللقاء السفير الايراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا، الشيخ سعيد النعماني ووفد من لجنة الثقافة في البرلماني الايراني، حيث تم البحث عن النشاطات التي يمكن القيام بها لترسيخ فكرة التقريب بين المذاهب ومواجهة ثقافة التطبيع.
كما استقبل امام مسجد الزهراء في حمص الشيخ عبد المجيد عباس ورئيس الحملة العالمية للعودة الى فلسطين الشيخ يوسف عباس والشيخ محمد اديب ياسرجي من علماء حلب، وتم الحديث عن الاوضاع في سوريا بعد هزيمة المشروع التكفيري في اكثر المناطق السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر ماهر حمود زار الامين العام لمجمع التقريب بين المذاهب واستقبل امام مسجد الزهراء في حمص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.