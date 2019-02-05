الدفاع المدني: سقوط عاملين سوريين داخل بناء قيد الإنشاء في الغينة- كسروان

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، بأنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ عمِلوا على نقل عاملَين من التابعية السورية إلى "مستشفى ​البوار​ الحكومي"، ليعالَجا من إصابة تعرّضا لها جراء سقوطهما عن علو ثلاثة أمتار داخل بناء قيد الإنشاء في الغينة - ​كسروان​".

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