جمالي: لتشرع وثيقة الاخوة الانسانية أبواب الحوار والانفتاح

اشارت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما الجمالي​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى ان "أصوات الكنائس تتحد مع المساجد خلال زيارة ​البابا فرنسيس​ الى ​الامارات​ وخلال توقيعه وثيقة الاخوة الانسانية مع إمام ​الأزهر​ وعسى ان تشرع هذه المبادرة الانسانية أبواب الانفتاح والحوار والتآلف، لنملأ ​العالم​ حبا وسلاما، وتكون فرصة تفتح صفحة جديدة ومجيدة في تاريخ العلاقات بين الأديان".

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