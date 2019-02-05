فادي جريصاتي عرض مع افرام لاقتراح إعفاء البلديات من ديونها ومع روكز لقضايا بيئية مختلفة

عرض وزير البيئة ​فادي جريصاتي​، مع عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​نعمت افرام​، الّذي زاره في مكتبه في الوزارة وهنأه بتولّي ​وزارة البيئة​، للاقتراح المتعلّق بإعفاء البلديات من كلّ الديون المتعلّقة بإدارة ​النفايات​ الصلبة الّتي ترتّبت عليها سابقًا.

وقد أعلن جريصاتي تأييده الاقتراح.

من ثمّ، التقى رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة المساعدة الخاصة لرئيس الجمهورية كلودين عون روكز، الّتي أوضحت بعد اللقاء، أنّ "البحث تناول قضايا بيئية عديدة أبرزها قانون ​الصيد​ البري ومتابعة ضبط المخالفات، حفاظًا على ​الطيور​ ولاسيما المهاجرة والمهدّدة بخطر الانقراض".

وشدّدت روكز على "أهمية مشاركة العنصر النسائي في امتحانات الدخول إلى الضابطة البيئية، وكذلك تفعيل دور المرأة في إعداد الخطط المتعلّقة بتغيّر المناخ وتطبيقها"، لافتةً إلى "أنّنا تداولنا أيضًا في موضوع المحميات الطبيعية وضرورة الحفاظ على هذه الثروة الوطنية، إضافة إلى قضية النفايات واتخاذ كلّ الإجراءات لتفادي الوقوع في أي أزمة".

بعد ذلك، التقى جريصاتي وفدًا من "​هيومن رايتس ووتش​" برئاسة لمى فقيه، وقد تركّز البحث على موضوع النفايات وأهمية المضي قدمًا في تطبيق قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، ولاسيما الإعداد للاستراتيجية الوطنية بطريقة تشاركية، والتشدد في ضبط وقمع المخالفات، وإعادة تحريك موضوع تأهيل ​المكبات​ العشوائية بالمبلغ الذي كان رصده مجلس الوزراء في العام الماضي.