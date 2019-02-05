أوضح وزير الشباب والرياضة ​محمد فنيش​، قبيل اجتماع لجنة ​البيان الوزاري​، أنّ "لا خلاف على الفقرة المتعلّقة ب​المقاومة​، إذا أُبقيت كما كانت في الحكومة السابقة".

كانت هذه تفاصيل خبر فنيش: لا خلاف على الفقرة المتعلقة بالمقاومة إذا أبقيت كما كانت سابقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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