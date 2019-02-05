الكتيبة الهندية تنظم محاضرات لتلاميذ المدارس حول الرعاية بالصحة وسلامة الاسنان

نظمت ​الكتيبة الهندية​ العاملة في "​اليونيفيل​" في القطاع الشرقي محاضرات حول الرعاية ب​الصحة​ وسلامة الاسنان في عدد من ​المدارس​ في القرى في منطقة عملياتها حيث ألقيت محاضرة في متوسطة ​كفرشوبا​ الرسمية واستفاد منها 145 تلميذا تراوحت أعمارهم ما بين الخامسة والخامسة عشرة.

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