الحريري أصدر مذكرة باقفال جميع الادارات العامة بذكرى 14 شباط

أصدر رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ مذكرة ادارية قضت باقفال جميع ​الادارات العامة​ والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة يوم الخميس الواقع فيه 14/2/ 2019 بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لاغتيال رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ ورفاقه.

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