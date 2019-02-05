ركّز وزير الإعلام ​جمال الجراح​، في تصريح قبيل اجتماع لجنة ​البيان الوزاري​، عمّا إذا كان هناك اتفاق على بند "المقاومة"، على "أنّنا متّفقون على كلّ البنود".

كانت هذه تفاصيل خبر الجراح عما إذا كان هناك اتفاق على بند "المقاومة": متفقون على كل البنود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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