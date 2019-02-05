فنيانوس التقى فضل الله وعرض معه مجمل التطورات

عرض وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​حسن فضل الله​ "الحاجات الإنمائية ومجمل التطورات الراهنة في البلاد المتعلقة بالأوضاع العامة". وتناول الوزير فنيانوس مع عضو كتلة " ​تيار المستقبل​" ​وليد البعريني​ الملفّات الانمائية والوضع السيء لمداخل عكار، وانشاء الهيئة الناظمة للطيران تحضيراً ل​مطار القليعات​ واعادة تأهيل مرفأ الصيادين في ​العبدة​. من جهة اخرى عقد فنيانوس اجتماعاً مع وفد من اتحادات ونقابات النقل في ​لبنان​ برئاسة النقيب ​شفيق القسيس​ وعبد الأمير نجدي، في حضور المحامي ريمون القسيس، عرض خلاله بعض النقاط المتعلقة بكافة شؤون وشجون ​قطاع النقل​ بشكل عام، على ان يعقد الاسبوع المقبل اجتماعاً موسعاً لكافة النقابات والفاعليات المعنية في قطاع النقل.

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