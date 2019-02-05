نفذت جمعية "قل لا للعنف" ومركز العلاقات الدولية والأبحاث في الشرق الاوسط، سلسلة ندوات توعية من خلال مبادرة ​لبنان​ية عربية للحد من العنف الالكتروني‎ في الشرق الاوسط ولعدم زعزعة الاستقرار ​المجتمع اللبناني​ والعربي، بمشاركة ناشطين من لبنان، تونس، ​المغرب​ ​الجزائر​، ​الاردن​، مصر، والسعودية.

كانت هذه تفاصيل خبر جمعية قل لا للعنف نظمت سلسلة ندوات توعوية لنبذ العنف الالكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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